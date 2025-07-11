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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Украине разрабатывают перехватчики "Кинжалов" и "Цирконов" — ОП

Палиса заявил, что Украина создает оружие против гиперзвуковых ракет и работает над усилением систем противовоздушной обороны.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса / © ТСН.ua

Около половины вооружения, необходимого Украине для обороны от российской агрессии, уже изготавливается внутри страны — самостоятельно или в сотрудничестве с международными партнерами.

Об этом в интервью Report.az сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

«И мы дальше готовы наращивать эти объемы. Я уверен, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир и не один раз», — отметил Палиса.

Он также отметил, что государство активно работает над усилением систем противовоздушной обороны — в частности, над комплексами различной дальности, которые способны уничтожать дроны-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты.

«У нас уже есть немало технологических решений, которые на стадии завершения, и в ближайшее время мы их увидим в работе. Есть и решения, которые прошли успешное боевое испытание, использовались для выполнения реальных задач в условиях хитрых задумок противника», — заявил Палиса.

Заместитель руководителя ОП рассказал также о проектах по созданию отечественных зенитно-ракетных комплексов, способных в будущем перехватывать все типы ракет, в том числе аэробаллистические и гиперзвуковые — такие как «Кинжал» и «Циркон».

Напомним, в Украине придумали, как противодействовать российским нашествиям «Шахедов»

Однако эксперт по безопасности Марсель Плихта, бывший аналитик разведки армии США, отмечает: даже при условии, что есть достаточное количество дронов-перехватчиков, их нужно равномерно размещать в наиболее вероятных зонах ударов — в Киеве, Одессе, центральных регионах. Отдельную проблему составляет управление: на каждый аппарат нужен пилот.

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