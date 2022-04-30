В Украине разрабатывают планы под разные варианты продолжительности войны с Россией — Арахамия

В Украине готовятся к разным вариантам продолжительности войны, поскольку мало войн заканчивались через несколько недель или месяцев.

Государство должно проработать все сценарии.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает пресс-служба политсилы.

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"Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может продолжаться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев", — сказал Арахамия.

Он также отметил, что государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом разных сценариев.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски, и те сценарии, которые могут быть. И все же, мы верим в победу ВСУ, и сможем выгнать врага в ближайшее время", – добавил он.

Напомним, по прогнозам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, во второй половине июня-начале июля ожидаются ожесточенные бои – тогда украинская армия пойдет в наступление.

Давид Арахамия рассказал о ходе переговоров с Россией и промежуточных результатах