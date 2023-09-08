В Украине разработают государственную стратегию реабилитации военнослужащих

На сегодняшний день почти 18 тыс. койкомест нуждаются в модернизации.

Всеукраинская ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии 7 сентября 2023 провела круглый стол "Роль санаторно-курортных заведений в реабилитации и восстановлении военнослужащих".

Событие состоялось в конференц-зале Государственного учреждения "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины".

В частности, участники обсудили необходимость создания государственной стратегии привлечения санитарно-курортных учреждений по вопросу восстановления и длительной реабилитации военнослужащих вместе с их семьями.

"Мы начинаем готовить общегосударственную стратегию и формировать соответствующую рабочую группу. В ней будет представительство разных учреждений, разных форм собственности, разной организационно-правовой формы. Мы также будем приглашать представителей правительства и народных депутатов Украины и разных комитетов, чтобы наша работа была эффективной", – заявила представительница ВАФК.

Также отмечается, что разработка стратегии необходима из-за препятствий, касающихся арестованного имущества санаториев частного акционерного общества "Укрпрофздравницы", отсутствия государственного финансирования и непонимания дальнейшей роли других санаторно-курортных заведений Украины, которые сегодня принадлежат обществу.

"Это 83 санатория Украины. И почти 18 тыс. койкомест по всей Украине, которые нуждаются в модернизации, новой оснастке, новых технологиях. Они сыграют важную роль в реабилитации и адаптации ветеранов и их родственников. И сохранении нации", — заявила представитель ВАФК.

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