В Украине разрушены 345 мостов: сколько уже удалось починить и какие ремонтируют в первую очередь

За время полномасштабной войны в Украине было разрушено 345 мостов. Командование ВСУ решает, какие переправы возобновлять в первую очередь.

В Украине за время полномасштабной войны разрушены 345 мостов. В настоящее время восстановлен каждый шестой.

В эфире "Суспільного" в рамках телемарафона офицер управления восстановления и строительства Государственной специальной службы транспорта Минобороны Вячеслав Яременко рассказал, что первоочередность восстановления мостов определяет главнокомандующий ВСУ.

"После проведения деоккупации наших территорий все структурные подразделения Государственной специальной службы транспорта по своим функциональным возможностям мы приступили к выполнению восстановительных работ транспортной инфраструктуры, а именно автомобильных мостов и железнодорожных. Все эти задачи мы получаем от главнокомандующего ВСУ. Они определяют, какие мосты нужно восстанавливать в первую очередь. На сегодняшний день наши структурные подразделения восстановили 54 моста. В работе сейчас находится 8 мостов", – рассказал Вячеслав Яременко.

Также он добавил, что сегодня Вооруженные силы, главнокомандующий определяют поочередность обновления. В первую очередь восстанавливаются те мосты, которые нужны для логистических обеспечений Вооруженных сил. Остальные восстановятся параллельно нашими подразделениями.

“К этим работам привлекаются военно-гражданские администрации. У них есть свои подразделения, которые они к этому привлекают. Мост через Десну был разрушен ракетами и снарядами. Это один из тех мостов, которые мы восстановили, самостоятельно сделав проект капитального ремонта. До этого там была понтонная переправа. В Николаевской области через реку Ингулец идут понтонные мосты. Их было очень легко разрушить и восстановить их очень тяжело. Чтобы во второй раз туда не возвращаться, было принято решение восстанавливать мосты по капитальному варианту”, — добавил офицер управления восстановления и строительства.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области.

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