В Украине регионам выделят 588 млн гривен на восстановление: какие области получат деньги

Семь регионов, подвергшихся масштабным разрушениям во время противостояния с российскими оккупантами, получат от Кабмина дополнительную субвенцию в размере 588 миллионов гривен на послевоенное восстановление.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Помогаем также регионам и громадам, особенно пострадавшим от войны", — сообщил он.

Какие регионы получат финансирование:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Киевская

Одесская

Полтавская

Харьковская

Отмечается, что выделенные правительством средства предстоит реализовать в течение 2023 года.

Куда потратят деньги

По информации Кабмина, государственные средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

"Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАПов, общественных и культурных центров", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, почти 11 тысяч украинцев уже подали заявки на возмещение по государственной программе "Восстановление". Она позволяет получить до 200 тысяч грн на ремонт поврежденных оккупантами домов или квартир. Речь только о тех домах, которые получили относительно небольшие повреждения. Относительно разрушенных домов государство готовит другие программы, которые запустит впоследствии.

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