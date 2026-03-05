В Украине — рекордное количество российских военнопленных: что обнаружил проект "Хочу жить"

Российские пленные

По состоянию на 2026 год в украинском плену находится самое большое за все время войны количество российских военнопленных. Речь идет о тысячах военных РФ, которые содержатся в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Об этом заявил государственный проект «Хочу жить».

«Тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных», — говорится в заявлении.

В проекте отмечают, что, несмотря на значительное количество своих граждан в плену, российская сторона до сих пор отказывается от проведения обмена в формате «всех на всех». Такой подход позволил одновременно вернуть всех удерживаемых лиц с обеих сторон, однако Москва не демонстрирует готовности к комплексному гуманитарному решению.

«К сожалению, даже в пятый год войны российская сторона все еще отказывается решить вопрос возвращения военнослужащих через гуманитарный обмен в формате „всех на всех“», — говорится в сообщении.

На фоне этого Украина продолжает настаивать на системной работе по освобождению своих военных и гражданских заложников и заявляет о готовности к дальнейшим этапам обмена.

Что известно об обмене пленными в 2026 году

Напомним, очередной масштабный обмен военнопленными завершился возвращением 200 украинских защитников на дом. В то же время, российской стороне передали 200 ее военных. 5 марта во время обмена пленными между Украиной и агрессорской Россией из российского плена вернулись защитники ВСУ, ГНСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Они воевали в Мариуполе (на Азовстале в частности), в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

В этом году 5 февраля Украина провела первый обмен пленными. Тогда вернули 157 украинских защитников, большинство из которых находились в российской неволе с 2022-го.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену находится около семи тысяч украинских военных. В то же время в Украине более четырех тысяч пленных оккупантов.