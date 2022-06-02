В Украине резко возросло количество детей, погибших от рук российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 261 ребенка, более 460 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 184, Киевской — 116, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

31 мая в результате обстрелов оккупантами с. Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом г. Мариуполь Донецкой области.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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