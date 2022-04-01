В Украине российские оккупанты насилуют детей и едят собак — спикер СБУ

Все телефонные переговоры, перехватившие украинские спецподразделения, будут переданы в международные суды.

В Украине российские оккупанты насилуют женщин и детей. Кроме того, военные преступники сами говорили о том, что съели собаку.

Об этом в интервью изданию "НВ" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По словам спикера СБУ, все телефонные переговоры, которые перехватили украинские спецподразделения, будут переданы в международные суды.

На многих аудиозаписях, которые опубликовала СБУ, слышно о зверствах, которые оккупанты совершают на украинской земле — в том числе насилуют детей и едят собак, потому что “им надоели сухпайки”.

“У нас на днях было аудио о том, как трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку. Они также едят наших собак. Это не потому, что у них нет запасов еды. В разговоре оккупанты говорят, что им надоели сухпайки, захотелось мяса, а потому решили съесть алабая. Все эти данные будут входить в доказательную базу, которую готовит наше следственное подразделение, и будут использованы в международных судах, которыми будет заниматься наше Министерство юстиции”, — рассказал Артем Дехтяренко.

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