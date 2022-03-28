В Украине российские оккупанты убили уже более 140 детей: ужасающая статистика

В Украине российские оккупанты убили уже более 140 детей: ужасающая статистика

Больше всего пострадало детей от нападения России в Киевской области.

В Украине по состоянию на 28 марта из-за войны, развязавшей РФ против нашего народа, погибли 143 ребенка и 216 — ранены за время полномасштабных боевых действий, которые ведет Россия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 67, Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

Как говорится, 27 марта армейцы РФ обстреляли села Изюмского района Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли три ребенка и один получил ранения.

Также 27 марта из-за обстрела оккупантами Луганщины двое детей получили ранения.

В тот же день россияне обстреляли поселок в Фастовском районе Киевской области, в результате чего был ранен ребенок.

В Херсонской области в больнице скончался 15-летний парень от ранений, полученных в результате артиллерийских обстрелов.

А в Сумской области 27 марта военное транспортное средство РФ совершило наезд на семью, которая шла по дороге. В результате 15-летний подросток получил травмы, а его отец скончался в больнице.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 733 учебных заведения. 74 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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