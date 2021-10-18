В Украине руководитель вагоноремонтного предприятия воевал на стороне боевиков: подробности

В 2014 году мужчина добровольно вступил в ряды боевиков, однако впоследствии вернулся на подконтрольную правительству территорию.
В Украине будут судить руководителя вагоноремонтного предприятия, в 2014 году воевал на стороне боевиков на Донбассе.
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
В 2014 году мужчина добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское", подконтрольного оккупантам. Он получил от боевиков оружие и патрулировал на блокпостах между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны моста через реку Северский Донец.
Злоумышленник контролировал деятельность дежурных смен. Также он организовывал проверку документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств.
Впоследствии мужчина решил вернуться на подконтрольную правительству территорию. Он устроился на работу и даже возглавил несколько предприятий в области железнодорожного транспорта, в частности государственной формы собственности.
Обвинительный акт по фактам посягательства на территориальную целостность и участия в НВФ уже направлены в суд.
Напомним, что украинская контрразведка задержала на Донбассе боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы уйти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ.
В ответ в оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.