В Украине сбили новый модернизированный иранский Shahed: какова его особенность

В Украине был сбит первый беспилотник Shahed-238, имеющий реактивный двигатель. Вражеский дрон долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.

Об этом рассказал военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом".

"Двигатель китайский. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке", – рассказал он.

По его словам, на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать быстрее и могут маневрировать. вместе с тем, отмечает "Флэш", никакого уникального оружия у такого БПЛА нет — только обычный заряд. Навигация в Shahed-238 также стандартная.

"Украинцы должны знать, что кроме звука мопеда в небе теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили", — отмечает Сергей Бескрестнов.

Shahed с реактивным двигателем. Фото: Сергей Бескрестнов.

Напомним, в декабре 2023-го оккупанты заявили о выходе модернизированной версии "Шахедов". Россияне заявили, что новые беспилотники намного быстрее предыдущих версий, потому что имеют реактивные двигатели.

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