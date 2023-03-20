В Украине СБУ арестовала имущество охранника Януковича на 50 млн гривен: что попало в список конфискации

СБУ арестовала имущество охранника президента-беглеца Януковича на сумму в 50 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, под арест попали элитный гостиничный комплекс в Буковеле общей площадью более 1,2 тысяч "квадратов". Квартиры в центральном районе Киева площадью более 200 "квадратов". Две паркомицы в столице. Пять земельных участков общей площадью в один гектар, расположенных в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области.

Общая стоимость арестованных активов составляет почти 50 млн грн. В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины. Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено: 13 единиц оружия, в том числе коллекционного; свыше 5,6 тыс. патронов; мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с поличным», — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что сейчас идет следствие для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что в "Приднестровской Молдавской Республике" накануне заявили о готовящемся теракте против местного чиновника.

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