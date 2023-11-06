В Украине СБУ заблокировала три миллиона фейковых аккаунтов: как работают российские хакеры

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители заблокировали 76 ботоферм с аудиторией три миллиона фейковых аккаунтов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, в течение 2022-23 годов правоохранители заблокировали деятельность 76 ботоферм, распространявших российские нарративы. С их помощью были устроены массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекоммуникационные компании. В общей сложности, за 10 месяцев этого года было нейтрализовано почти четыре тысячи кибератак.

В Департаменте кибербезопасности СБУ подчеркнули, что Россия создает национальную систему кибернападения, внедряя соответствующие предметы в образовательные программы – чтобы привлекать к хакерской деятельности даже студентов.

“Это уже сейчас не только о кадровых спецслужбах. У нас есть информация, что в ряде образовательных учреждений уже преподают предметы "кибератаки на гражданскую инфраструктуру". Они хотят нарастить масштабы атак и количество людей, которые могут это делать профессионально. Кстати, учат как атаковать не только украинские системы, но и стран партнеров”, – рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в комментарии для платформы United24.

В то же время уже тысячи российских хакеров и киберпреступников, нанятых Россией, уже работают против Украины. Они финансируются спецслужбами, чьи исследовательские лаборатории и институты помогают разрабатывать средства кибервоздействия.

“Их мотивация – не хакинг ради денег, а уничтожение нашего государства. А при таком подходе от российской киберагрессии будут серьезно страдать и другие страны”, – добавил Илья Витюк.

Напомним, что хакеры атаковали сайт Киевского облсовета и обнародовали угрозы Зеленскому.

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