В Украине сельским старостам предоставили право выписывать повестки: юрист объяснил, законно ли это

Соответствующее постановление Кабмина относится только к срочникам и контрактникам, говорит юрист.

Юрист объяснил заявление министра обороны Рустема Умерова о возможности сельских руководителей формировать и вручать повестки в соответствии с постановлением Кабмина №352. Это постановление не имеет отношения к военнообязанным во время мобилизации.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин на своем канале в YouTube.

По его словам, соответствующее постановление Кабмина касается только срочников и контрактников. В ней речь не идет о сельском старосте.

В постановлении Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года есть упоминание о возможности вручения повестки представителем органов местного самоуправления, руководителем предприятия любой формы собственности.

Но, как отметил юрист, она должна быть заполнена и передана согласно распоряжению начальника ТЦК конкретному гражданину.

"Процесс вручения повесток — это не автоматический билет на войну, а прежде всего - актуализация данных граждан Украины. Да, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Следует не забывать, что обязанностью каждого украинца есть защищать свою страну, потому что если сегодня ты убегаешь от войны — завтра она может прийти к тебе", — сказал он.

Ранее стало известно, что староста села имеет право лично формировать и подписывать повестки. Это регулируется постановлением Кабинета министров №352.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По словам Умерова, другие вопросы прорабатываются законодательно, и после принятия Верховной Радой будут озвучены.

В Украине идет массовая мобилизация в ВСУ, повестки могут вручать где угодно, в том числе и на рабочем месте.

Напомним, что существует три типа повесток:

повестка для уточнения данных, которую вручают для обновления информации о военнообязанных

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

мобилизационное распоряжение, которое вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы

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