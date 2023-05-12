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В Украине семьи с детьми могут получить дополнительные 14 тыс. грн: на что можно потратить средства

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Украине семьи с детьми могут получить дополнительные 14 тыс. грн: на что можно потратить средства

Семьи могут получать доплаты на сумму 14,165 тыс. грн.

В Украине будут выплачивать дополнительные средства семьям с детьми, проживающими на территориях, которые были во временной оккупации, находятся в зоне боевых действий, проживают на границе с РФ, малообеспеченными и имеют детей, принадлежащих к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи. Эти семьи могут получать доплаты на сумму 14,165 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Отмечается, что при наличии у родителя мобильного приложения Действие им автоматически поступит сообщение о возможности получения помощи. Использовать выплату можно при покупке путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, которые расположены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

Семьи могут получать помощь из следующих областей:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская;
  • Киевская.

Напомним, в Раде планируют проверить правомерность предоставления пенсионных выплат украинцам. таким образом, часть пенсионеров может лишиться права на получение денежного довольствия.

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Дата публикации
Просмотры
4432
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