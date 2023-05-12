В Украине семьи с детьми могут получить дополнительные 14 тыс. грн: на что можно потратить средства

В Украине будут выплачивать дополнительные средства семьям с детьми, проживающими на территориях, которые были во временной оккупации, находятся в зоне боевых действий, проживают на границе с РФ, малообеспеченными и имеют детей, принадлежащих к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи. Эти семьи могут получать доплаты на сумму 14,165 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Отмечается, что при наличии у родителя мобильного приложения Действие им автоматически поступит сообщение о возможности получения помощи. Использовать выплату можно при покупке путевки на оздоровление или отдых ребенка в одном из лагерей высшей категории, которые расположены во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой или Тернопольской областях.

Семьи могут получать помощь из следующих областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Киевская.

Напомним, в Раде планируют проверить правомерность предоставления пенсионных выплат украинцам. таким образом, часть пенсионеров может лишиться права на получение денежного довольствия.

Читайте также: