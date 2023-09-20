В Украине ширится воздушная тревога из-за ракетной опасности: какие области в опасности

К вечеру, 20 сентября, в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграммы-каналы.

По информации воздушных сил, зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Несколько позже в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря", — говорится в сообщении. В мониторинговых телеграмм-каналах уточнили, что речь идет об угрозе пусков "Калибров" с акватории Черного моря.

Также там добавили, что был зафиксирован вражеский БПЛA над Кривым Рогом.

Сегодня утром сообщалось, что россияне удерживают в Черном море восемь кораблей, в том числе ракетоноситель с "Калибрами".

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