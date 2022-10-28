В Украине ситуация с энергообеспечением остается напряженной - Офис президента

Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной. Специалисты продолжают работать.
В Украине ситуация с энергообеспечением остается напряженной. Для полного восстановления требуется время.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
“Энергообеспечение – ситуация остается экстренной. Продолжаем работать. Потребуется время для восстановления стабильного энергопитания. Со следующей недели графики станут плановыми, а не аварийными”, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Напомним, что в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срок.
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