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На Украину снова летят несколько групп "Шахедов": в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2235
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На Украину снова летят несколько групп "Шахедов": в Воздушных силах ВСУ предупредили об опасности

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Оккупанты снова терроризируют Украину.

Российская террористическая армия вечером 6 сентября выпустила в сторону Украины несколько групп "Шахедов". Сейчас в Сумской области уже объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Воздушных силах сообщили, что российские террористы снова выпустили по Украине группу иранских ударных дронов "Шахед".

"Вероятны пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed". Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

В 22:36 в Сумской области объявили воздушную тревогу. Там есть угроза ударов беспилотниками.

Напомним, ночью российские захватчики три часа атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг повредил объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. Погиб работник агропредприятия.

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Дата публикации
Просмотры
2235
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