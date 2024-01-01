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В Украине снова масштабная тревога из-за ракетной опасности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4599
Время на прочтение
1 мин
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В Украине снова масштабная тревога из-за ракетной опасности

Масштабная тревога 1 января 2024 года

Пройдите в укрытия.

В городах Украины 1 января второй раз за день раздается сигнал о масштабной воздушной тревоге из-за взлета МиГ с аэродрома "Моздок" (Северный Кавказ).

"Вся Украина – ракетная опасность. Вылет МиГ-31К", — предупредили в Воздушных силах.

В воздухе, предварительно, четыре борта МиГ-31К.

Не пренебрегайте сигналами об опасности и пройдите в укрытия.

Напомним, оккупанты днем 1 января запустили по Украине дроны-камикадзе. Несколько групп беспилотников зафиксировано в Сумской области.

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Дата публикации
Просмотры
4599
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