Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине снова объявили масштабную тревогу: высокая вероятность запуска ракет

Дата публикации
Просмотры
9815
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине снова объявили масштабную тревогу: высокая вероятность запуска ракет

Высокая вероятность запуска ракет с территории Белоруссии.

В Украине вечером 26 октября во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу на всей территории, кроме Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытия!

СМИ снова сообщают о взлете двух российских истребителей с территории Беларуси. Высокая вероятность запуска ракет.

Напомним, после предыдущей масштабной воздушной тревоги российский истребитель МиГ-31К приземлился на военном аэродроме недалеко от белорусского Минска.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

"Эта страшная война" – очевидцы о бомбардировках Ахтырки

"Эта страшная война" – очевидцы о бомбардировках Ахтырки

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация