В Украине снова объявили масштабную тревогу: высокая вероятность запуска ракет

Высокая вероятность запуска ракет с территории Белоруссии.
В Украине вечером 26 октября во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу на всей территории, кроме Крыма.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытия!
СМИ снова сообщают о взлете двух российских истребителей с территории Беларуси. Высокая вероятность запуска ракет.
Напомним, после предыдущей масштабной воздушной тревоги российский истребитель МиГ-31К приземлился на военном аэродроме недалеко от белорусского Минска.
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