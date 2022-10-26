В Украине снова объявили масштабную тревогу: высокая вероятность запуска ракет

В Украине вечером 26 октября во второй раз объявили масштабную воздушную тревогу на всей территории, кроме Крыма.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытия!

СМИ снова сообщают о взлете двух российских истребителей с территории Беларуси. Высокая вероятность запуска ракет.

Напомним, после предыдущей масштабной воздушной тревоги российский истребитель МиГ-31К приземлился на военном аэродроме недалеко от белорусского Минска.

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