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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Фото из открытых источников

Российские оккупанты 24 августа продолжают терроризировать Украину угрозами ракетных ударов.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на западе Украины, в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской и Луганской областях.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Судя по территориям, где объявлена воздушная тревога, существует угроза ракетных ударов со стороны Беларуси и с территории государства-агрессоры.

Местные власти призывают украинцев не пренебрегать воздушными тревогами и воспользоваться укрытиями, поскольку именно 24 августа западная и украинская разведки сообщали о масштабных ракетных ударах.

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Напомним, в Винницкой области в среду, 24 августа, во время последней воздушной тревоги раздались взрывы.

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