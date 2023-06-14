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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4356
Время на прочтение
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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Воздушная тревога 14 июня

В Украине существует угроза ракетных ударов.

В Украине ночью 14 июня была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 14 июня 23:45, воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают о взлете самолета МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться в безопасных местах.

Напомним, главы Днепропетровской и Харьковской ОВА предупредили, что в Украине в ночь на 15 июня возможны массированные ракетные обстрелы. Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что Россия подняла в воздух 5 бортов ТУ-95мс и 2 борта ТУ-22М3. В Украине воздушную тревогу могут объявить после 1:00.

Также российская террористическая армия в ночь на 14 июня атаковала Одессу ракетами "Калибр". Оккупанты запустили по городу четыре ракеты, две из которых удалось сбить.

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Дата публикации
Просмотры
4356
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