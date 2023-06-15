В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в укрытиях.

В Украине в четверг, 15 июня, снова объявили масштабную воздушную тревогу. Есть угроза ракетных ударов по всей территории нашего государства.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 18:20 во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. По данным мониторинговых телеграмм-каналов существует угроза из-за того, что России взлетел самолет МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".

Украинцы призывают быть в укрытиях к отбою опасности.

Напомним, в ночь на 15 июня российская террористическая армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области ракетами. Есть попадание в два промышленных предприятия.

Также ночью 15 июня — с 00:20 до 04:30, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-11/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 22 цели.

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