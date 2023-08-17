В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу: причина (карта)

Украинцев призывают быть в укрытиях.
В Украине в четверг, 17 августа, объявили масштабную воздушную тревогу. Существует угроза ударов ракетами "Кинжал".
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога по состоянию на 21:27 объявлена по всей территории Украины. Есть угроза ракетных ударов. Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и быть там отбою опасности.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что воздушную тревогу объявили, поскольку российские террористы подняли в небо самолет МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".
"ВНИМАНИЕ. Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что из-за активных боевых действий на фронте враг стал чаще поднимать свою авиацию, поэтому объявляется воздушная тревога.
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