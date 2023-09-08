В Украине снова подскочили цены на топливо: какая ситуация на АЗС

Удорожание цен на горючее началось с 1 июля по возвращении налогообложения.

В Украине снова подорожало горючее. С начала сентября цены выросли в среднем на 34 коп. за литр топлива до 24,33 грн/л.

Об этом сообщает профильный портал Enkorr.

Цены на АЗС подскочили:

OKKO – плюс 28 коп./л; 24,99 грн/л;

WOG – 33 коп./л; 24,98 грн/л;

SOCAR – 38 коп./л; 24,99 грн/л;

KLO – плюс 75 коп./л; 24,49 грн/л;

Amic – 41 коп./л; 24,10 грн/л;

"БРСМ-Нефть" — 34 коп./л, 23,68 грн/л.

"Больше всего этот вид горючего подорожал — на 1,2 грн/л — на автозаправочных станциях сети "Рур груп", где автогаз теперь стоит 23,5 грн/л. Меньше всего — 20 коп. на литре — автомобильный газ добавил на АЗС "Где литр продается за 23,1 грн", — отметили эксперты.

Заметим, что подорожание цен на горючее началось с 1 июля по возвращении налогообложения.

Несмотря на это сегодня, говорят эксперты, ездить на "газе" все еще дешевле, чем на бензине.

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"При расходе 10 л бензина на 100 км расход газа для того же авто составляет около 12 л. Учитывая, что литр А-95 стоит в среднем 53,12 грн (по данным Консалтинговой группы А-95), водителю в таком случае придется отдать за "бензиновую" поездку 531 грн. За газ он заплатит 243 грн", — указано в сообщении.

Отметим, что главным фактором, еще способствующим повышению цен на топливо, является небольшой рост цен на мировых рынках. Однако вряд ли в сентябре цены повысятся больше чем на 1-2 гривны.

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