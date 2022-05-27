В Украине снова увеличилось количество детей, ставших жертвами российской агрессии

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 241 ребенка, более 438 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 241 ребенок погиб и свыше 438 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 151, Киевской - 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

26 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Харьков из артиллерии. Погибли 8 мирных жителей. Среди пострадавших семья: 5-месячный мальчик с отцом погибли, а мать в больнице. Ранены 17 человек, в их числе 9-летняя девочка.

25 мая в результате обстрела врагом поселка Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний парень.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1887 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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