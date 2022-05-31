В Украине снова возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

В Украине снова возросло количество детей, которые получили ранения от рук российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 243 ребенка, более 446 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 31 мая 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 243. Возросло количество раненых - 446. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 153, Киевской - 116, Харьковской – 111, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 30 мая в результате обстрела оккупантами г. Харькова и поселка Коротич Харьковского района Харьковской области получили ранения 16-летний парень и 13-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1909 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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