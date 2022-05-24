В Украине снова возросло количество детей, погибших и раненых от рук российских оккупантов

В Украине снова возросло количество детей, погибших и раненых от рук российских оккупантов

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 234 ребенка, более 433 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 234 ребенка погибли и более 433 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 146, Киевской —116, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

22 мая в лечебном учреждении г. Днепра скончалась 12-летняя девочка, получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела оккупантами.

20 мая из-за артиллерийских обстрелов войсками РФ поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, от которых скончался.

Стало известно, что 8 апреля в результате обстрела врагом г. Лисичанск Северодонецкого района Луганской области получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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