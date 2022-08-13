В Украине снова возросло количество детей, пострадавших в результате российской агрессии

Более 1072 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 13 августа 2022 года официальное число детей-жертв в сутки не изменилось – 361. Выросло количество раненых – более 711.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 375, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.



12 августа в результате обстрелов оккупантами пгт. Золочева в Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик.



12 августа враг в очередной раз обстрелял Донецкую область. В результате в г. Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в г. Бахмут — двое детей в возрасте 15 и 9 лет.



11 августа в результате артиллерийского обстрела войсками РФ г. Марганца Днепропетровской области получил ранение 12-летний мальчик.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории области.

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