В Украине снова возросло количество раненых в результате российской агрессии детей

Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве.
От начала войны российские оккупанты убили в Украине 361 ребенка, более 706 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Более 1067 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 12 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 361. Выросло количество раненых — более 706. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 372, Харьковской – 197, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области получила ранение 13-летняя девочка.
В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2321 учебное заведение, из них 286 разрушены полностью.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 170-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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