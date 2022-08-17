В Украине снова возросло количество раненых в результате вооруженной агрессии РФ детей

Более 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 361 ребенка, более 712 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Свыше 1073 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 17 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 361. Выросло количество раненых — более 712. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 376, Харьковской – 198, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 16 августа в результате артиллерийского обстрела врагом г. Торецк Донецкой области ранен 6-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 175-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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