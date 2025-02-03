В Украине снова отключают свет: что случилось и кто без электричества

В Украине 3 февраля ввели графики аварийных отключений. Где тяжелая ситуация с электроэнергией, в чем причина и надолго ли будут отключать свет – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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Снова аварийные отключения

В ряде регионов сегодня, 3 февраля, были введены графики аварийных отключений света. Украинцев просят более ответственно потреблять электроэнергию, ведь причиной является перегрузка энергосети. В частности, речь идет о Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на введение 1-2 очереди ГАО", – коротко отметили в "Полтаваоблэнерго". Похожее сообщение было и у "Сумыоблэнерго".

Однако энергетики отмечают, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе – и на случай резкого снижения температуры воздуха", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Добавим, что в организации также сообщали, что аварийные отключения света сегодня утром применялись в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях. Причина – обстрел объектов генерации и повреждения сетей системы передачи. Руководство компании просит украинцев не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 7:00 до 22:00. Примечательно, что в прошлый раз аварийные отключения в Украине применялись 1 февраля на территории областей центрально-восточного региона. Тогда меры ограничения были вызваны российской ракетной атакой на города Украины.

Что такое очередь отключения

Напомним, что потребители каждой области, не входящие в перечень объектов критической инфраструктуры, поделены на 6 очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабинета министров).

Как потребление ограничивается за очередями

Сколько очередей использовать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Дефицит – это недостаток электроэнергии в системе, когда уровень потребления значительно превышает объем производимой украинскими станциями электроэнергии и импортированной из ЕС. Для того чтобы не произошло масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен уравнять (сбалансировать) уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе. Зная объем дефицита "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно. Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать сейчас, когда переключить на другую очередь – определяют облэнерго в каждом регионе.

Сколько часов не будет света

Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений. 5 и 6 очередей – это экстренные отключения, в этих случаях графики не работают. Более того, иногда для графика 4-х очередей отключений может быть ситуация, что в светло-серых зонах также не будет света. Тогда у потребителей может не быть света более 12 часов. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – эта ответственность лежит на облэнерго. Именно они формируют подходящие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране. Информацию о том, каков график почасовых отключений, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, на их страницах в соцсетях.

Прогноз погоды не радует

Тем временем погода нас не радует. На этой неделе в Украине ожидается значительное понижение температуры. Во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого дождя и снега. Также в некоторых областях ситуацию усложнят туман и гололедица. Местами температура упадет до -11 °С, в то время как самый высокий показатель не будет превышать +4 °С. Так, в понедельник, 3 февраля, днем неустойчивая погода с мокрым снегом и дождем сохранится в южной половине страны и Донбассе. В северной и центральной областях ожидается небольшой снег. Местами туман и гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3...+2°С, днем -1...+4°С. В Карпатах ночью -3...-8°С, днем 0...-5°С. Во вторник, 4 февраля, в большинстве областей Украины пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1...-6 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -5...-10 °С, днем -2...-7 °С. В среду, 5 февраля, ночью в Карпатском регионе днем в восточных, северных областях и местами в Крыму пройдет мокрый снег. В других регионах страны обойдется без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -3...-8 °С, днем -3...+2 °С. В Карпатах ночью -6...-11°С, днем -1...-6°С.

Погода от Игоря Кибальчича

Известный синоптик Игорь Кибальчич также подчеркнул, что с приходом февраля погода постепенно начнет меняться, и зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В результате развития холодного скандинавского антициклона, постепенно в первой декаде февраля охватит большую часть Европы, снижение температуры произойдет во многих странах.

"В период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного снижения температуры воздуха ночью до -5...-12°С, днем до -5...+1°С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля", — заверил синоптик. .

Похолодание также будет сопровождаться выпадением осадков посредством дождя с переходом в снег. Кое-где может сформироваться снежный покров, однако количество снега прогнозируется незначительно. Более интенсивные снегопады следует ожидать 6 – 7 февраля в центральных и южных областях. Они будут вызваны влиянием Черноморского циклона с юга. В этот период также произойдет ощутимое усиление ветра восточной четверти, местами до 15 – 20 м/с. Таким образом, в ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода постепенно сменится классической зимней, с умеренными морозами, местами со снегопадами и метелью.

Ранее речь шла о том, что Украине повезло с погодой. В случае сильных морозов ситуация со светом могла быть совсем другой.

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