В Украине снова выросло количество погибших и раненых от рук российских оккупантов детей

Более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 359 детей, более 700 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 359 детей погибли и более 700 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 371, Харьковской - 195, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 57, Херсонской – 54, Запорожской – 40", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 4 августа в результате обстрела врагом остановок общественного транспорта в центре Торецка Донецкой области ранения получили трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. Стало известно о гибели 14-летнего мальчика в результате обстрелов г. Мариуполя Донецкой области в начале вооруженной агрессии. Также в ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще четырех детей.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений, из них 230 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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