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В Украине снова выросло количество погибших и раненых от рук российских военных детей

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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В Украине снова выросло количество погибших и раненых от рук российских военных детей

Фото: Associated Press

Более 1265 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 431 ребенка, более 834 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 15 ноября 2022 года более 1265 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 431 ребенок погиб и более 834 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 422, Харьковской - 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, стало известно, что 28 мая в результате вражеских обстрелов с. Миролюбовка Херсонской области погибла 8-летняя девочка. 14 ноября в поселке Яровая Лиманского района Донецкой области из-за детонации мины получил ранение 9-летний мальчик. 14 ноября в с. Новорайск Херсонской области в результате наезда гражданского автомобиля на взрывной предмет получили ранения разной степени тяжести трое детей в возрасте 5 месяцев, 5 и 10 лет.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
625
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