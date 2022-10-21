В Украине снова выросло количество погибших от рук российских военных детей

Более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 429 детей, более 817 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 21 октября 2022 года более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 429 детей погибли и более 817 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 259, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, стало известно, что в результате обстрела врагом 15 марта с. Липцы Харьковской области погиб 5-летний мальчик.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Напомним, что 19 октября стало известно, что в деоккупированном Лимане в Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди них было трое детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

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