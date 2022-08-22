В Украине снова выросло количество раненых от рук российских оккупантов детей

Более 1096 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 373 ребенка, более 720 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, по состоянию на утро 22 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 373. Возросло количество раненых — более 723. Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 387, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Николаевской – 65, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 21 августа оккупанты произвели обстрел кассетными боеприпасами территории г. Зеленодольск Днепропетровской области. Получил ранение 9-летний мальчик. 21 августа в результате обстрела врагом г. Баштанка Николаевской области ранен полуторагодовалый малыш.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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