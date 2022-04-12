В Украине сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов – Генштаб

Также враг планирует продвигаться к административным границам Донецкой и Луганской областей.
В Украине сохраняется высокая угроза использования врагом ракетных ударов.
Об этом сообщают в Генштабе.
В общем, оккупанты могут и дальше обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
Вместе с тем есть вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.
Оккупанты и дальше размещают военную технику в жилой застройке, а на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.
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