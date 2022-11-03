В Украине сообщили о подозрении экс-офицеру, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов

В Украине сообщили о подозрении экс-офицеру корвета "Тернополь", которому направляет ракеты с кораблей РФ на мирные города нашего государства.

Экс-офицер корвета "Тернополь" направляет ракеты с российских кораблей на мирные города Украины. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

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Как стало известно, ДБР сообщила о подозрении бывшему командиру ракетно-артиллерийской боевой части противолодочного корвета Тернополь, который в 2014 году перешел на сторону врага.

"После захвата оккупантами его воинской части в Севастополе командир отказался передислоцироваться в Одессу и присягнул на верность агрессору. В настоящее время предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России в должности командира боевой части большого десантного корабля "Цезарь Куников". В обязанности предателя входит ввод данных по запуску ракет для обстрела украинских мирных городов”, — рассказали в ДБР.

За это мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что установлены лица еще четырех вражеских приспешников, вступивших в оккупационный "МВД РФ".

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