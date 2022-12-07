В Украине соратник Путина захватил сельхозугодия трех агрохолдингов площадью, как два Нью-Йорка – WSJ

Речь идет о территориях, захваченных российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Семейная компания экс-министра сельского хозяйства России и давнего соратника президента Владимира Путина – Александра Ткачева захватила сельскохозяйственные угодья трех украинских агрохолдингов площадью 400 тыс. акров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на руководителей украинских предприятий и данные разведки и прокуратуры государства.

Отмечается, что эти угодья расположены на захваченных после полномасштабного вторжения РФ территориях. Их площадь более чем вдвое превышает площадь Нью-Йорка. Речь идет о землях агрохолдингов "Агротон", HarvEast Holding и "Нибулон".

Руководители этих предприятий рассказали, что сельскохозяйственные угодья оказались в собственности компании семьи олигарха Ткачева. Его компания "Агрокомплекс" захватила права на около 400 тыс. акров и стала одним из крупнейших сельскохозяйственных операторов в Украине.

Издание также проинформировало, что ознакомилось с документами, свидетельствующими о расследовании предполагаемой экспроприации. Речь идет о расследовании со стороны военных, гражданских спецслужб Украины и прокуратуры.

"Россия берет под свой контроль экономику на оккупированных территориях и использует этот контроль для того, чтобы контролировать всю территорию", – заявил гендиректор компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков.

Напомним, ранее издание Financial Times опубликовало расследование о том, как Россия тайно вывозит с временно захваченных территорий Украины зерно. Расследователи проследили путь одной из партий зерна из Украины, которую РФ продала в Турцию.

А данные проекта NASA Harvest свидетельствуют о том, что из временно захваченных территорий Украины было собрано около 6 млн т пшеницы, в результате чего государство потеряло по меньшей мере 1 млрд дол.

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