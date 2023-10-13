В Украине создали дрон, который может долететь до российского Пскова и "принести" туда 50-килограммовый "сюрприз"

В Украине создали дрон-камикадзе, который может преодолеть 700 километров и перенести на себе 50 килограммов.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой рассказал представитель украинской компании-производителя дронов.

"Изготовили дрон-камикадзе, который долетает очень далеко, 700 километров, может, даже, до Пскова долететь. У него полезная нагрузка 50 килограммов. Его не так легко сбить, не так легко зафиксировать. У него нет шасси, запуск через это производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и стало намного лучше по пикированию. Очень прямую очень сложно будет сбить, когда он уже зашел на цель. Я бы сказал, почти невозможно", — подчеркнул представитель.

В то же время он отметил, что этот дрон лучше иранского "Шахеда".

"Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся", — подчеркнул представитель.

Напомним, что Служба безопасности Украины и ВМСУ атаковали российские корабли под Севастополем 13 октября экспериментальными морскими дронами.

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