В Украине создали дроны, способные нести большие мины и даже КАБы – паблики

В Украине создали дроны, способные нести большие мины и даже КАБы. Это уже не прототипы, а реальные БПЛА, которые получают Энгельс и дальше.

Об этом написали в телеграмм-канале "Николаевский Ваньок".

Это уже систематические удары

В паблике иронически заявили, что атака мопедов продолжается. Но не у нас.

"И это вам не какое-то крутящееся г**но, которое летает без дела по 8 часов и никак не может попасть в цель. Это стая разного рода мопедов (в том числе аналогов "Шахедов"). В частности, это мопеды, которые способны на себе нести и большие мины, и некоторые КАБы», – заинтриговали в телеграмм-канале.

Как отметили в телеграмм-канале, сегодня, 14 января, были нанесены несколько болезненных ударов по враждебному ВПК и энергетической инфраструктуре в местах, куда обычно долетает немного. В Сети обнародовано немало кадров пожаров и прилетов, которые россияне выдают за "феерическую работу ПВО", которая "все сбивает".

"Систематичность приветствуется", — подчеркнул автор канала.

Кроме того, благодарность выражается нашим МВГ, РЕБовцам и пилотам за ежедневную результативную работу. Именно благодаря им нам практически не нужно тратить ракеты, чтобы сбивать никудышные БПЛА, летающие ночью над Украиной.

"Да и учитывая, как прилетает по болотам, зрение далеко не панацея, если уметь правильно эти стаи мопедов использовать. Все молодцы!", — подытожили в паблике.

Напомним, ночью 14 января дроны снова атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Она пылает уже несколько дней после предварительной атаки. Сообщается, что в городе было слышно 4-5 взрывов, а затем в одном из районов можно было увидеть дым от пожара.

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