В Украине создали Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам: Ермак поделился первыми результатами

Теперь потребности в лекарствах для наших военных обеспечиваются со всех составов Минздрава.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак со 2 марта возглавил Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, созданный президентом Владимиром Зеленским, и доложил о его деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
По его словам, от компании, которая пожелала остаться неназванной, было привлечено 40 тысяч коробок лекарства. Их передали в медучреждения Киева.
Кроме того, информационный ресурс "Содействие", прорабатывающий заявки с горячей линии совместно с "Монобанком" и удовлетворяющий конкретным потребностям граждан, получил более 600 обращений. Созданы региональные хабы в Закарпатье, Львове, Ивано-Франковске и Харькове.
В рамках сотрудничества с международными организациями и Координационным штабом к "Содействию" присоединились две крупные международные организации — "Каритас" и проект международной технической помощи "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), который выполняет Alinea International Ltd. при поддержке правительства Канады.
"Совместно с посольством Грузии и организацией "Каритас" приступили к доставке грузов для обеспечения нужд граждан, обращающихся на платформу "Спивдия", в частности через горячую линию. Организация "Каритас" уже отгрузила первую помощь в Одессу, Запорожье, Днепр, Киев", – сказал Ермак.
Руководитель Офиса президента сообщил, что штаб также наладил отдельное взаимодействие и координацию усилий по обеспечению лекарством. Так, Минздрав скоординировал через дипломатические учреждения более 450 тонн медикаментов на сумму более 10 млн долларов США и обеспечил их развоз по складам.
Медицинская помощь получена от Польши, Латвии, Литвы, Великобритании, Израиля, Дании и международных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ, "Врачи без границ").
Кроме того, поступает помощь от бизнеса – компаний Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, "Биофарма", Stada, "Фармак", Galexis (Швейцария), Фонда Рината Ахметова, клиники Ernst von Bergmann ( Германия). Дания предоставила 19 автомобилей скорой помощи.
Руководитель Офиса главы государства отметил, что теперь потребности в лекарствах для наших военных обеспечиваются со всех составов Минздрава. Между этими министерствами налажен оперативный обмен лекарством.
В рамках работы программы психологической помощи "Расскажи мне" через телеграмм-канал, сайт и чат-бот проконсультировано более 2 тыс. взрослых, подростков и родителей с детьми.
Специалисты также создали иллюстрированную сказку для детей о войне, где добро побеждает зло. Работает 550 психологов, которые дают консультации. Активных пользователей чат-бота – 35 тысяч.
На 9 марта на гуманитарный счет Национального банка Украины поступило 81,2 млн грн, 905,9 тыс. евро, 604,1 тыс. долларов, 6,8 тыс. фунтов стерлингов.
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