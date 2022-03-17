В Украине создали Национальное информбюро: какая ключевая цель деятельности

Такое решение принято 17 марта 2022 г. во время заседания правительства Украины и утверждено соответствующим распоряжением.

В Украине создано Национальное информационное бюро. Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (всеми возможными способами), обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 17 марта

По ее словам, НИБ будет действовать и в соответствии с международно-гуманитарным правом, в частности ст. 122 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными (III) и ст. 136 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV).

"Учитывая, что Украина является одной из сторон в этой войне, наше государство в контексте международного права обязано именно так себя вести. Ведь Украина является цивилизованной страной и соблюдает международные нормы", — отметила вице-премьер.

Национальное информационное бюро будет находиться в сфере управления Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ключевой целью деятельности этого органа является сбор (все возможными способами), обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

"В соответствии с официальными данными Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, потери личного состава врага уже превышают 14 000 военнослужащих. Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на нашу территорию с 24 февраля текущего года и по сей день. Так что списки как погибших, так и военнопленных РФ тоже будет составлять украинская сторона. Их семьи должны знать, куда российские власти отправили их детей, мужей и братьев", — сказала Верещук.

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В дальнейшем в Украине будет создан «кейс обмена» или обменный фонд. С помощью структур МККК, выступающего нейтральным посредником, Украина будет предоставлять информацию противной стороне.

"Такая деятельность позволит Украине еще раз доказать преступления РФ и в перспективе активизировать процесс обмена пленными и телами погибших с противной стороной", — отметила Верещук.

Уже сегодня заработала «горячая линия» Национального информационного бюро – 1648 и (044) 287-81-65 для первоначального сбора информации и коммуникации с пострадавшими. Линия будет функционировать в мессенджерах.

"В настоящее время оперативно принимают необходимые технические процедуры, которые позволят начать выполнение НИБ указанных полномочий", — резюмировала вице-премьер.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 марта встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером. Украина подняла вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших российских военных.