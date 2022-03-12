В Украине создали сайт для военных РФ и Беларуси, не желающих воевать против украинцев

На сайте есть информация, как отказаться от участия в войне против Украины.
Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для военных-захватчиков из РФ и Беларуси, которые не хотят воевать против Украины.
Онлайн-ресурс поможет военным РФ и РБ найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.
Военным странам-агрессорам будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Кроме этого, на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.
Веб-ресурс содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации, а также раздел твоя кибербезопасность.
Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.
Напомним, в Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ.
Ранее в МВД представили сайт "Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.