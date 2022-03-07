В Украине создали Telegram-канал для поиска потерявшихся детей: как работает

В Украине создали Telegram-канал для поиска потерявшихся детей: как работает

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

В Украине создали Telegram-канал "Поиск пропавших", который оперативно предоставляет информацию о детях, которых нашли, и потерявшихся детях.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

В запросе в Telegram-канале необходимо указать:

имя и фамилию пропавшего человека

его год рождения

обстоятельства, при которых он исчез

когда последний раз была связь с ним

его контактный номер

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

Украинцев просят максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей.