В Украине создано подразделение ВСУ для защиты исторического наследия: подробности

Это является важным шагом для внедрения положений Гаагской конвенции, предусматривающей защиту культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

Вооруженные Силы Украины создали специализированное подразделение по защите культурного наследия.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Решение о создании подразделения было принято Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины и утверждено общей директивой Министерства обороны и Главнокомандующего ВСУ после широких консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также общественностью.

Новое подразделение будет функционировать в рамках гражданско-военного сотрудничества ВСУ. В его состав войдут военнослужащие с образованием и опытом в сферах культуры, археологии, истории и музейного дела. могут быть под угрозой из-за боевых действий.

Эта инициатива является очередным подтверждением того, что Украина не только соблюдает нормы международного права, но и активно реализует механизмы защиты культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, костел Святого Николая, пострадавший 20 декабря в результате российского ракетного удара по Киеву, планируют восстанавливать по аутентичным чертежам.

Читайте также: