В Украине создают собственный аналог израильского «Железного купола»: генерал рассказал подробности

В Украине формируется собственная многоуровневая система противовоздушной обороны, которая будет работать по принципу израильского Железного купола, но по масштабам превысит его.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ и учредитель Благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко.

По его словам, украинская система ПВО будет включать в себя несколько компонентов. Центральную роль будет играть система управления, которая будет координировать работу истребительной авиации, зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, а также подразделений радиоэлектронной борьбы, работающих по воздушным целям. Новое звено комплекса будет действовать на малых высотах — от десяти метров до трех километров.

«Развитие характеристик воздушных целей противника требует массовых и эффективных решений. Именно поэтому были сформированы требования к системе и началось ее масштабирование. Особенно это касается дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность», — объяснил Романенко.

Он добавил, что специальные подразделения дронов-перехватчиков в ВСУ будут размещаться на маршрутах движения вражеских целей для их уничтожения и одновременного прикрытия крупных зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО от ударных дронов. Таким образом, «Железный купол» Украины будет распространен на всю территорию страны.

