В Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров: эвакуировано 3343 человека

На 25 марта запланирована эвакуация жителей Мариуполя и Мелитополя.
Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 24 марта в Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров, которыми удалось вывезти 3343 человека.
Об этом Верещук сказала в видеообращении.
"Из семи гуманитарных коридоров для людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все. Всего эвакуировано 3343 человека", – рассказала министр.
"Завтра планируем продолжить работать над эвакуацией жителей Мариуполя и Мелитополя, а также вести переговоры о других гуманитарных коридорах", – добавила Верещук.
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