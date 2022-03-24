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В Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров: эвакуировано 3343 человека

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В Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров: эвакуировано 3343 человека

Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

На 25 марта запланирована эвакуация жителей Мариуполя и Мелитополя.

Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 24 марта в Украине сработали все 7 гуманитарных коридоров, которыми удалось вывезти 3343 человека.

Об этом Верещук сказала в видеообращении.

"Из семи гуманитарных коридоров для людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все. Всего эвакуировано 3343 человека", – рассказала министр.

"Завтра планируем продолжить работать над эвакуацией жителей Мариуполя и Мелитополя, а также вести переговоры о других гуманитарных коридорах", – добавила Верещук.

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