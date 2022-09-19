В Украине стало меньше официальных безработных: сколько и в каких областях наихудшая ситуация

Официально в августе в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% – это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на +25%", — говорится в сообщении.

Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:

Днепропетровская 22,2%

Харьковская 20,5%

Запорожская 17,8%

Наименьший уровень безработицы в областях:

Черновицкая 3,9%

Закарпатская и Тернопольская 5,8%

Волынская 6,5%

"Еще раз, это официальная статистика. Не очень показательна, по-моему, но тенденции точно можно увидеть", — отметил нардеп.

Напомним, потерявшие работу украинцы могут получить субсидию.

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