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В Украине стало меньше официальных безработных: сколько и в каких областях наихудшая ситуация

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В Украине стало меньше официальных безработных: сколько и в каких областях наихудшая ситуация

Иллюстрация / Фото: Credits

В Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.

Официально в августе в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% – это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на +25%", — говорится в сообщении.

Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:

  • Днепропетровская 22,2%
  • Харьковская 20,5%
  • Запорожская 17,8%

Наименьший уровень безработицы в областях:

  • Черновицкая 3,9%
  • Закарпатская и Тернопольская 5,8%
  • Волынская 6,5%

"Еще раз, это официальная статистика. Не очень показательна, по-моему, но тенденции точно можно увидеть", — отметил нардеп.

Напомним, потерявшие работу украинцы могут получить субсидию.

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Дата публикации
Просмотры
693
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