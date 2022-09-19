В Украине стало меньше официальных безработных: сколько и в каких областях наихудшая ситуация

В Украине сократилось количество зарегистрированных безработных граждан.
Официально в августе в Украине зарегистрировано 278 тысяч безработных, из них только 36% – это мужчины. Это самый маленький показатель с начала войны.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"В течение августа по официальным данным пошло улучшение статистики по наличию вакансий. Так показатель вакансий на 1000 человек в месяц вырос на +25%", — говорится в сообщении.
Что касается регионов, то самая плохая ситуация по безработице в областях:
- Днепропетровская 22,2%
- Харьковская 20,5%
- Запорожская 17,8%
Наименьший уровень безработицы в областях:
- Черновицкая 3,9%
- Закарпатская и Тернопольская 5,8%
- Волынская 6,5%
"Еще раз, это официальная статистика. Не очень показательна, по-моему, но тенденции точно можно увидеть", — отметил нардеп.
Напомним, потерявшие работу украинцы могут получить субсидию.
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