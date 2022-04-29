В Украине стало на 23 тыс. оккупантов меньше: в Генштабе рассказали о вражеских потерях по состоянию на 29 апреля

С начала полномасштабного вторжения России путинская армия потеряла в Украине около 23 тысяч солдат.
За последние сутки войны в Украине оккупантов стало на 200 человек меньше.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага за 65 суток войны ориентировочно составили:
- личного состава – около 23000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
- реактивнаых систем залпового огня — 151 (+0) ед,
- средств ПВО — 73 (+1) ед,
- самолетов – 189 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники — 1695 (+7) ед,
- корабли/катера — 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
- специальнаой техники — 31 (+0),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Однако, эта информация постоянно уточняется.
Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 398 ранены.
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