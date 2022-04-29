В Украине стало на 23 тыс. оккупантов меньше: в Генштабе рассказали о вражеских потерях по состоянию на 29 апреля

В Украине стало на 23 тыс. оккупантов меньше: в Генштабе рассказали о вражеских потерях по состоянию на 29 апреля

С начала полномасштабного вторжения России путинская армия потеряла в Украине около 23 тысяч солдат.

За последние сутки войны в Украине оккупантов стало на 200 человек меньше.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага за 65 суток войны ориентировочно составили:

личного состава – около 23000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 986 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед,

артиллерийских систем – 435 (+4) ед,

реактивнаых систем залпового огня — 151 (+0) ед,

средств ПВО — 73 (+1) ед,

самолетов – 189 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники — 1695 (+7) ед,

корабли/катера — 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).

специальнаой техники — 31 (+0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Однако, эта информация постоянно уточняется.

Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 219 детей, более 398 ранены.

Читайте также: